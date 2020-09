Goed nieuws: Tim Merlier start na zware val toch in tweede etappe Tirreno-Adriatico

Tim Merlier (Alpecin-Fenix) komt dinsdag toch aan de start van de tweede etappe van Tirreno-Adriatico (WT), met vertrek in Camaiore en aankomst 201 kilometer verderop in Follinica. De Belgische kampioen smakte maandag tijdens de openingsetappe op anderhalve kilometer van de eindmeet zwaar tegen de vlakte nadat hij in aanraking kwam met een andere renner en het evenwicht verloor.

“Merlier liep door zijn valpartij tal van schaafwonden op maar gelukkig geen breuken”, zegt sportdirecteur Christoph Roodhooft. “Onze medische staf heeft hem zo goed mogelijk opgeknapt. Natuurlijk zal het een pijnlijke affaire worden. We behouden echter onze vooropgestelde ploegtactiek. Dat wil zeggen dat Tim Merlier zal uitgespeeld worden als het tot een massasprint komt in Follinica. Voelt hij zich niet goed dan kunnen we nog altijd bijschaven en iets anders uit onze mouw schudden. Maar in principe zal Mathieu van der Poel weer de sprint aantrekken voor Tim Merlier.”

Merlier sleepte ook nog onder andere de Italiaanse sprinter Alberto Dainese mee in zijn val.