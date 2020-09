Coronatesten in Tour draaien in de soep, Jumbo-Visma en Quick-Step testen negatief

In de Ronde van Frankrijk liep de bekendmaking van de resultaten uit de coronatests vanochtend vertraging op. Bij het Jumbo-Visma van Wout Van Aert testte iederen alvast negatief. De buschauffeur van Quick-Step moest opnieuw getest worden, maar die test was gelukkig negatief.

Tijdens de rustdag maandag werden alle renners en personeel van de ploegen in de Tour de France verwacht voor een test. De Tourorganisatie wou echter pas vanochtend over de resultaten communiceren, om ‘valse positieven’ te vermijden. De voorbije weken hebben een paar renners positief getest, terwijl later bleek dat dit niet het geval was nadat de renners in kwestie al verwijderd waren uit koers.

Alle testen moesten voor 10 uur binnen zijn bij de internationale wielerbond UCI, maar dinsdagochtend raakte bekend dat er problemen waren met enkele stalen die afgenomen werden. Daardoor moest er voor de start nog hertest worden en draaide de communicatie van tourorganisator ASO in de soep. Voor 13 uur wordt een officieel bericht van de Tourorganisatie verwacht, want de etappe van vandaag moet om 13.30 uur aanvangen.

Ook een personeelslid van de Belgische ploeg Deceuninck-Quick-Step opnieuw getest worden. ‘Er werd in het laboratorium een fout gemaakt en daarom moest het personeelslid vanochtend een nieuwe test ondergaan’, klonk het bij de ploeg. ‘Het resultaat van die tweede test was negatief en we kunnen de rit dus gewoon aanvatten.’

Patrick Lefevere zorgde voor nog wat extra duiding. Hij verduidelijkte dat het om de buschauffeur van het team ging. ‘Het was schrikken. Buschauffeur is een belangrijke positie, die ook veel in contact komt met renners. We hebben een verzorger, die ook met de bus kan rijden, achter het stuur gezet. De echte buschauffeur is nu op weg naar hier. Stress? Mijn hartslag is niet eens omhoog gegaan. Paniek is een slechte raadgever.’

De Nederlandse openbare omroep NOS liet alvast weten dat bij het Nederlandse Jumbo-Visma iedereen negatief testte. Goed nieuws dus voor tourfavoriet Primoz Roglic en Wout Van Aert. Ook bij het Amerikaanse team Education First en bij de Sunweb-ploeg van Tiesj Benoot zou iedereen negatief getest hebben.

Voor aanvang van de Ronde van Frankrijk maakte organisator ASO bekend dat teams zullen worden uitgesloten als er twee leden in dezelfde week positief testen.