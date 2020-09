Man aangehouden in Frankrijk voor verminken paard

In Frankrijk is een man aangehouden in een onderzoek naar de paardenverminkingen. Volgens de Franse krant Le Parisien gaat het om een 50-jarige man.

Ons buurland wordt al even opgeschrikt door aanvallen op paarden. Sinds februari werden al zo’n dertig paarden verminkt. Daarbij verloren de dieren een oor of werden ze genitaal verminkt, naast nog andere verminkingen.

De politie tastte een hele tijd in het duister, maar nu is er toch een man aangehouden die al eerder in verband werd gehouden met dierenmishandeling. De aanhouding gebeurde op basis van een robotfoto die gemaakt werd aan de hand van de getuigenis van Nicolas Demajean. Twee pony’s van die man werden eind augustus verminkt, maar hij kon de daders betrappen. Het kwam toen tot een schermutseling waarbij Demajean een van de twee daders goed genoeg kon zien om hem later aan de politie te beschrijven.

Mogelijk verschillende daders

Zelfs als de nu aangehouden man de dader blijkt te zijn, is de kans echter klein dat de aanvallen op paarden zullen stoppen. Hoewel ze vaak een vast stramien volgen (het rechteroor van het dier wordt afgesneden en meegenomen door de daders), doen de aanvallen zich over het hele land voor. Dat doet vermoeden dat er verschillende daders aan het werk zijn die mogelijk een band hebben. Er doen theo­rieën de ronde over een gruwelijke uitdaging op sociale media en copycatgedrag, maar er wordt ook gedacht aan een - onbekende - satanistische sekte.

Dit weekend kreeg de politie nog een bericht van een verminking in Côte-d’Or, zo’n 157 km van Villefranche-Saint-Phal waar de ranch van Demajean zich bevindt. De verdachten konden toen ontsnappen.