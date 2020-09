Reynders grijpt naast portefeuille Handel

Valdis Dombrovskis, huidig vice-president voor Economie in de Europese Commissie, krijgt de belangrijke portefeuille van Handel na het aftreden van Phil Hogan.

Zoals verwacht, koos Commissievoorzitster Ursula von der Leyen voor Mairead McGuinness als de nieuwe Ierse vertegenwoordiger in de Commissie (DS, 5 september). Ierland had haar en de vrij onbekende Andrew McDowell voorgedragen.

Ze volgt Phil Hogan op, die ontslag moest nemen omdat hij de coronaregels in Ierland met voeten getreden had en slechts mondjesmaat Von der Leyen op de hoogte had gesteld van de feiten. Maar McGuinness, sinds 2004 Europarlementslid, heeft onvoldoende politiek gewicht om de belangrijke portefeuille van Handel over te nemen en in Ierse handen te houden. Ze wordt bevoegd voor Financiële diensten en de uitbouw van de Europese kapitaalmarkt. De Letse ex-premier Dombrovskis, die aan zijn tweede termijn als Eurocommissaris bezig is, wordt verantwoordelijk voor het Europees handelsbeleid.

Didier Reynders voerde sinds het ontslag van Hogan actief campagne om promotie te maken binnen de Commissie. Hij is nu verantwoordelijk voor Justitie, maar valt daarbij onder vicevoorzitster Vera Jourova die het niet zo goed met de Belgische ex-minister kan vinden. Reynders zelf heeft minder om handen dan hij graag zou willen en moet nu minder werken dan als Belgisch minister. In Politico hielden zelfs ‘Belgische functionarissen’ anoniem een pleidooi voor Reynders, waarbij ze wezen op zijn ervaring als minister van Financiën en Buitenlandse Handel. Maar de Europese Volkspartij in het Europees Parlement had duidelijk gemaakt dat ze niet van plan was de portefeuille aan een liberaal te laten.

McGuinness, lid van de EVP, moet nog de zegen krijgen van de lidstaten en van het Europees Parlement. Maar gezien haar ervaring kan dat geen probleem vormen. In dat geval komt de verhouding tussen mannen en vrouwen in het college op 14 tegen 13.