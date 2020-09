Roland Garros wordt mét toeschouwers gespeeld, maar niet de beoogde 20.000 per dag

Roland Garros, vanwege de coronacrisis uitgesteld tot later deze maand, zal maximaal 11.500 toeschouwers per dag ontvangen. Dat heeft de Franse Tennisfederatie (FFT) maandag bekendgemaakt. Eerder mikten de organisatoren op 20.000 toeschouwers per dag, maar de coronamaatregelen zijn intussen verstrengd. Verder moeten de spelers verplicht in twee door de organisatoren gekozen hotels verblijven.