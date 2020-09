Anderlecht mag weer fans ontvangen in stadion: ministers geven groen licht voor protocol

Sportministers Valérie Glatigny en Ben Weyts hebben dinsdag het licht op groen gezet voor het protocol dat de terugkeer van fans naar het voetbalstadion van RSC Anderlecht in goede banen moet leiden.

RSC Anderlecht liet eerder deze maand weten dat het een protocol had opgesteld, samen met de burgemeester van de gemeente Fabrice Cumps en de veiligheidsdiensten, om in de drie komende thuiswedstrijden (tegen Cercle Brugge (13/09), Eupen (27/09) en OH Leuven (18/10)) opnieuw een beperkt aantal fans toe te laten in het Lotto Park. Dat protocol moest nog officieel goedkeuring krijgen van de bevoegde sportministers, wat nu dus in orde is. Het kabinet van Valérie Glatigny bevestigde het nieuws dinsdag.

Als gevolg van de coronamaatregelen is er sinds maart dit jaar in België geen competitiewedstrijd meer gespeeld met publiek. Het seizoen in 1A en 1B hervatte vorige maand voor lege tribunes.