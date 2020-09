Mechelen laat patsers zelf opdraaien voor kosten van inbeslagname wagen

De Mechelse politie heeft de afgelopen weken al zes wagens bestuurlijk in beslag genomen van bestuurders die de ene na de andere verkeersovertreding hebben gepleegd. Die zogenaamde ‘patsers’ zullen een belasting moeten betalen voor die inbeslagname, waarmee de stad de kosten van takeling en stalling van de in beslag genomen voertuigen wil recupereren.

Op vraag van burgemeester Alexander Vandersmissen (Open VLD) werden in Mechelen al zes voertuigen van roekeloze chauffeurs bestuurlijk in beslag genomen. Door de wagens uit het verkeer te halen, hoopt hij de openbare orde te vrijwaren en te garanderen. De kosten van de takeling en stalling worden momenteel nog door de gemeenschap gedragen, maar door de invoering van een nieuwe belasting zal de bestuurder van het voertuig die kosten in de toekomst dragen.

Afhankelijk van de grootte en het gewicht van de wagen, wordt een belasting van 272 tot 1.306 euro aangerekend. In eerste instantie wordt die bij de bestuurder van het voertuig geïnd, maar indien die in gebreke blijft, zal de eigenaar van het voertuig worden aangesproken.

Of het voertuig ooit nog opnieuw in verkeer gebracht wordt, is een beslissing van de politierechter. De bestuurder zal zich voor zijn overtredingen voor een politierechtbank moeten verantwoorden, waar beslist kan worden het voertuig verbeurd te verklaren.