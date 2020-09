Lijnrechter bedreigd na diskwalificatie van Djokovic

De US Open-lijnrechter die zondag per ongeluk in de keel werd geraakt door een verdwaalde bal van tennisster Novak Djokovic, wordt bedreigd. Het voorval leidde tot de diskwalificatie van de nummer 1 van de wereld, een straf die de officiële US Open-regels volgt, maar waar niet alle fans akkoord mee zijn.

Meerdere kranten berichtten dat de US Open-lijnrechter die werd geraakt door de tennisbal die leidde tot de diskwalificatie van de Serviër Djokivic, online bedreigingen heeft ontvangen in de nasleep van het incident.

Noch de U.S. Open, noch Djokovic hebben de naam van de vrouw bekendgemaakt. Ze werd echter geïdentificeerd door The Owensboro Times, een plaatselijk krantje van de Amerikaanse staat Kentucky, waar de vrouw van afkomstig is.

Volgens de Britse krant de Daily Mail onthulde een Servische krant ook het Instagram-account van de vrouw. Daar werd ze overladen met berichten van Djokovic’s fans. Zo stond er onder een post waar ze haar overleden zoon herdacht: ‘Je zult gauw bij hem zijn’.

De diskwalificatie van Djokovic gebeurde volgens de officiële regels van de US Open.