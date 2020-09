Supporters niet welkom aan finish en op hellingen in Ronde van Vlaanderen

De renners zullen het dit jaar op de beslissende momenten in de Ronde van Vlaanderen zonder de steun van hun supporters moeten stellen. Aan de start en de finish laat de organisatie geen wielerfans toe. Ook op de hellingen blijft het publiek afwezig: de burgemeesters uit de betrokken gemeenten hebben afgesproken geen wielerfans toe te laten.

Organisator Flanders Classics roept het publiek ook op om thuis te blijven. ‘De start en aankomst moeten zonder publiek’, zegt Thomas Van Den Spiegel van Flanders Classics in Het Nieuwsblad. ‘We zijn nu nog in overleg met de lokale overheden over hoe we alles precies in elkaar gaan steken. Nu al scenario’s afkloppen is heel moeilijk als organisatie omdat de maatregelen zo vaak veranderen, maar we nemen het zekere voor het onzekere en kiezen voor een start en aankomst zonder publiek.’

De gemeentebesturen van de plaatsen waar de renners langsrijden willen ook geen horde fans verwelkomen. Dat meldt Het Laatste Nieuws. ‘In de vroegere veiligheidszones worden geen bezoekers toegelaten. Supporters zijn dus niet welkom op de Oude Kwaremont en de Patersberg’, zegt Philippe Willequet, burgemeester van Kluisbergen aan de krant. Maarkedal sluit iconische hellingen als de Eikenberg, Steenbeekdries, Stationsberg en Taaienberg af. Volgens burgemeester Joris Nachtergaele wordt de situatie ‘per definitie oncontroleerbaar’ als er publiek zou worden toegelaten.

Ook alle feesttenten worden gebannen. ‘Normaal staan op de Kanarieberg zo’n 4.000 supporters hun helden aan te moedigen’, zegt Luc Dupont (CD&V), burgemeester van Ronse. ‘En achteraf trekken er traditioneel honderden supporters naar het Warandepark om de wedstrijd uit te kijken op groot scherm.’