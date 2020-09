Wisselvallig weer op komst

Dinsdag is het bewolkt met kans op enkele druppels in het noordwesten. Elders is het wisselend bewolkt tot vrij zonnig. De maxima schommelen tussen 17 en 23 graden, meldt het KMI.

In de nacht van dinsdag op woensdag blijft het overwegend droog en wisselend tot zwaarbewolkt. Het blijft een vrij zachte nacht met minima tussen 12 en 17 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten.

Woensdag sleept een zwakke storing over ons land waardoor het veelal bewolkt is en er soms wat lichte regen kan vallen. In het zuiden kunnen er nog enkele opklaringen voorkomen in de ochtend. De maxima schommelen tussen 18 graden op de Hoge Venen en 23 graden in Belgisch Lotharingen.

Donderdag kan er in de ochtend nog wat regen zijn in het zuiden van het land. Later wordt het op de meeste plaatsen droog met opklaringen en wolkenvelden. De maxima schommelen tussen 15 en 22 graden.

Vrijdag ruimt de wind naar het zuidwesten en wordt drogere en zachtere lucht aangevoerd. Het wordt zonnig met nu en dan wat wolkenvelden. Over de Ardennen kunnen de wolken wat hardnekkiger zijn. De temperaturen stijgen tot 22 à 23 graden op veel plaatsen in het land.