Elise Mertens naar kwartfinale US Open

Elise Mertens (WTA 18) heeft zich geplaatst voor de kwartfinales de US Open. Mertens won in het Arthur Ashe-stadion in twee sets van de Amerikaanse Sofia Kenin (WTA 4 en tweede reekshoofd): 6-3 en 6-3 na 1 uur en 14 minuten.

In de volgende ronde op Flushing Meadows in New York neemt Mertens het op tegen de winnares van het duel tussen de Wit-Russische Victoria Azarenka (WTA 27) en de Tsjechische Karolina Muchova (WTA 26).

Het is voor Mertens de vijfde deelname aan de US Open. Vorig jaar bereikte ze eveneens de kwartfinales, haar beste resultaat tot nog toe. In het dubbelspel pakte ze, aan de zijde van de Wit-Russische Aryna Sabalenka, de eindzege in 2019. In deze editie werden Mertens en Sabalenka uitgeschakeld in de kwartfinales.