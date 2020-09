Bosbranden in Californië zijn zwaarste in ruim dertig jaar

In Californië hebben de bosbranden ondertussen meer dan 8.000 vierkante kilometer aan land verwoest. Dat is een record sinds 1987, stelt de brandweer.

Ter vergelijking: dat is een oppervlakte van meer dan de helft van Vlaanderen. ‘Het is voor het eerst in 33 jaar dat er meer dan 2 miljoen acres (8.000 vierkante kilometer, red.) verloren zijn gegaan’, verklaart brandweerwoordvoerder Lynne Tolmachoff. ‘Het is duidelijk een record. Het einde van het bosbrandenseizoen is bovendien nog lang niet in zicht.’

Al acht mensen zijn opgekomen en 3.300 gebouwen zijn verwoest. In het zuiden van de staat werd de hele bevolking opgeroepen om te evacueren. In het noorden zijn meer dan 200 geëvacueerd per helikopter omdat het vuur in de buurt van de stad Fresno zich snel verspreidde.

Gouverneur van Californië Gavin Newsom heeft zondag (lokale tijd) de noodtoestand uitgeroepen in vijf gebieden vanwege natuurbranden. Acht gebieden zijn sinds maandag afgesloten wegens de hoge temperaturen en droge lucht. Californië gaat gebukt onder verzengende temperaturen tot 49 graden in Woodland Hills zondag. Volgens de nationale meteorologische dienst was het de hoogste temperatuur die ooit in Los Angeles County is gemeten.

In totaal strijden 14.000 brandweermannen tegen de vlammen.