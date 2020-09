Turkije niet akkoord met veroordeling daders moord journalist Jamal Khashoggi

Dat een Saudische rechtbank de doodstraf van de daders van de moord op de dissidente journalist Jamal Khashoggi in 2018 in Istanboel heeft omgezet naar 20 jaar cel ‘voldoet helemaal niet aan de verwachting van de internationale gemeenschap’. Dat stelt Turkije in een reactie.

Voor vijf personen werd de doodstraf omgezet naar 20 jaar cel. De zonen van Khashoggi schreven in mei dat ze de moordenaars van hun vader vergaven. Daardoor zou de doodstraf van het vijftal zijn omgezet in twintig jaar cel. Drie andere beschuldigden kregen ook gevangenisstraffen. De justitiewoordvoerder liet weten dat daarmee de zaken afgehandeld zijn.

Op Twitter laat Fahrettin Altun, woordvoerder van de Turkse president, weten dat Turkije niet opgezet is met die uitspraak.

Uit onderzoek van Turkse autoriteiten bleek dat Khashoggi in 2018 vermoord werd in het Saudische consulaat in Istanbul. Als columnist voor The Washington Post was Khashoggi een uitgesproken criticus van de Saudische regering.