Djokovic krijgt boete van 10.000 dollar wegens onsportief gedrag

Wegens zijn onsportief gedrag op de US Open heeft Novak Djokovic een boete van 10.000 dollar (ongeveer 8.500 euro) gekregen. Dat meldt het persagentschap AP maandag.

De Servische nummer 1 van de wereld en drievoudig toernooiwinnaar (2011, 2015 en 2018) werd zondag gediskwalificeerd in de achtste finales van de US Open, nadat hij een bal ongewild vol tegen een lijnrechter had gemept op het einde van de eerste set tegen de Spanjaard Pablo Carreno Busta (ATP 27).

Eerder kondigde de Amerikaanse Tennisfederatie (USTA) al aan dat Djokovic zijn prijzengeld ter waarde van 250.000 dollar (ongeveer 212.000 euro) zal verliezen.

Djokovic, in 2020 nog ongeslagen, was de grote favoriet voor de eindzege in New York. Hij heeft 17 grandslamtitels op zijn palmares.