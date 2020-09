Meer dan 200 kleuters in quarantaine in Elsene

In de Brusselse gemeente Elsene zijn ongeveer 210 kinderen uit twee verschillende kleuterscholen in quarantaine, nadat twee buitenschoolse animatoren positief getest hebben op COVID-19. Dat bevestigt de schepen van onderwijs Romain de Reusme (PS).

Het gaat om meer dan 200 jonge kinderen van onder zes jaar uit de gemeentescholen 7 en 8 die verplicht in quarantaine moeten, omdat geacht wordt dat zij de sociale afstand niet kunnen respecteren. Indien ze ouder waren, had dat misschien niet gemoeten.

Schepen van Onderwijs de Reusme beseft dat het om een groot aantal kinderen gaat. Dat is te wijten aan het feit dat de animatoren in meerdere scholen aan het werk zijn en dus ook met meerdere klassen werken. De ouders van de kinderen werden zondag verwittigd per mail en per telefoon. Om transparant te blijven werd ook een algemene mail uitgestuurd naar alle ouders van alle andere kinderen in de betrokken scholen.