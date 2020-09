OPROEP. Raakt u als jongere extra moeilijk aan een job door corona?

De laatste maanden was het vooral voor jongeren extra moeilijk op de jobmarkt. Ofwel was het voor hen extra moeilijk om een eerste job te vinden. Ofwel werden ze als freelancer of beginnend (deeltijds) werknemer heel snel door hun werkgever (tijdelijk) opzijgeschoven volgens het principe: ‘last in, first out’.

Hebt u daardoor het gevoel dat jongeren door corona te weinig jobkansen krijgen? Dat u als jongere op de arbeidsmarkt niet voor vol wordt aanzien? Probeert u nu om creatief alsnog aan een job te raken? Of kiest u er bewust voor om in coronatijden langer te studeren? En hoe schat u uw kansen in als pas afgestudeerde?

Kortom, hoe gaat u als jongere daar mee om? Vertel ons uw verhaal, en laat weten of we u kunnen bellen: nico.tanghe@standaard.be