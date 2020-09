Maria Kalesnikava was als enige van de drie vrouwelijke oppositieleden in Wit-Rusland gebleven. Ze had geen bodyguards. ‘Ik kan toch niets beginnen als een busje met oproerpolitie ons tegenhoudt’, zei ze onlangs aan de BBC.

In Wit-Rusland is een nieuwe fase van terreur begonnen. Nu is het niet meer de oproerpolitie OMON die willekeurig mensen oppakt en afvoert, maar wel de ‘titushki’. Dat zijn vechtersbazen in burgerkleding ...