Examens boekhouden belanden in container, studenten moeten opnieuw afleggen

Zeventien studenten van de Kortrijkse hogeschool Vives hebben twee keer examen boekhouden afgelegd. De eerste versie was in de container beland.

Het is een eenvoudige uitleg voor een domme situatie. Dat zegt Frank Devos, communicatieverantwoordelijke van de hogeschool Vives: ‘De studenten bachelor boekhouden kregen les en examen in een ander gebouw dan waar ze hun studies in normale tijden volgen. Ze zijn namelijk lokalen aan het renoveren. De toezichthouder stopte nadien de examens in een locker. Net die lockers waren bedoeld om weg te gooien. Zo belandden ze in een container. Ze terughalen kon niet.’

De studenten kregen een week bloktijd om hun examen opnieuw te maken, na de gewone examenperiode. De hogeschool beloofde rekening te houden met de speciale omstandigheden bij de beoordeling van de examens.

Eén van de studenten van het graduaat Accounting Administration (Handelswetenschappen en Bedrijfskunde) kon het niet hebben dat er geen haan naar kraaide en lichtte de media in. Hij wachtte wel tot na 3 september, de dag van het tweede examen.

Of iedereen nu geslaagd is, is nog niet uitgemaakt. De school zelf vindt de hele zaak natuurlijk niet zo leuk. Devos: ‘Helemaal niet, maar dit zijn dingen die kunnen gebeuren.’