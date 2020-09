Olympiër Jimmy Verbaeys stopt met turnen, net als Daan Kenis en Jonathan Vrolix

Toestelturners Jimmy Verbaeys (27), Daan Kenis (26) en Jonathan Vrolix (23) zetten een punt achter hun topsportcarrière. Dat liet de Gymnastiekfederatie Vlaanderen maandag weten op haar website. Vooral Verbaeys is als olympiër een bekende naam.

Verbaeys nam op de Spelen in Londen in 2012 deel aan de allroundcompetitie, die hij als 21e afsloot. Op het EK in Sofia in 2014 werd hij achtste. In 2016 deed hij in Bern nog beter met een zevende plaats. Verbaeys nam ook aan tal van andere EK’s en WK’s deel, zowel individueel als met de Belgische allroundploeg.

Het beste individuele resultaat van Kenis, die eveneens aan een hele reeks internationale kampioenschappen deelnam, was een veertiende plaats op het EK in 2013 in de allroundfinale. Vorig jaar zorgde hij nog mee voor de achttiende plaats in het teamklassement op het WK in Stuttgart. Vrolix maakte op de WK’s in 2015 en 2018 deel uit van de Belgische allroundploeg, die respectievelijk zeventiende en negentiende werd. Hij gaat werken voor de Gymfed als coach in de regioclub in Houthalen.

De Belgische turnwereld kwam onlangs in een storm terecht, toen heel wat ex-gymnastes getuigden over mishandeling en pesterijen vanwege coaches. Onder meer de Franse toptrainers Yves Kieffer en Marjorie Heuls kwamen in opspraak. Zij coachen overigens alleen de meisjes. De jongens worden begeleid door Koen Van Damme en Gilles Gentges.