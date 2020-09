Staking in brouwerij Jupille en in drie depots van AB InBev

De stakingen braken uit nadat er coronabesmettingen werden vastgesteld in de afdeling logistiek. Daarnaast zoekt de grootste brouwerijketen ter wereld een nieuwe CEO.

Er wordt maandag niet alleen gestaakt in de brouwerij van AB InBev in Jupille (Luik), maar ook in drie depots: in Ans (Luik), Jumet (Charleroi) en de Brusselse gemeente Anderlecht. Dat heeft AB InBev bevestigd. Om de situatie in Jupille te deblokkeren, is een verzoeningsprocedure opgestart. “Bierleveringen aan consumenten komen voorlopig niet in het gedrang en we zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat die gegarandeerd blijven”, zegt woordvoerster Laure Stuyck.

In Jupille, waar Jupiler en Corona gebrouwen worden, brak donderdag een staking uit na coronabesmettingen in de afdeling logistiek. Het aantal bevestigde gevallen staat er nu op tien, bevestigt de brouwer.

Er werden ook 148 tests afgenomen van collega’s die mogelijk in contact waren gekomen met de besmette personen. Al die tests waren negatief, aldus AB InBev. “We stellen alles in het werk om het virus niet in de brouwerij binnen te laten en passen zeer strenge regels toe”, zegt Stuyck nog. “We zijn voorzichtig optimistisch omdat de bijkomende tests negatief zijn en vertrouwen erop dat onze maatregelen op het vlak van sociale afstand, mondmaskers, handhygiëne en quarantaine effectief zijn.”

Ook acties in Vlaanderen

De directie heeft de vakbonden uitgenodigd voor een verzoeningsbijeenkomst, “waar alle maatregelen opnieuw zullen worden toegelicht en de situatie besproken”, in de hoop de toestand in Jupille te kunnen deblokkeren.

De socialistische vakbond liet intussen weten dat de acties kunnen uitbreiden naar Vlaanderen. “Dinsdag deelt het gemeenschappelijk vakbondsfront in alle Vlaamse vestigingen pamfletten uit en als er geen akkoord komt, gaan ook de Vlaamse collega’s over tot actie”, klonk het bij het ABVV.

Nieuwe CEO gezocht

Bij brouwer AB InBev is een procedure opgestart om CEO Carlos Brito te vervangen. Dat schrijft de Britse krant Financial Times maandag op basis van verschillende bronnen. AB InBev zelf geeft geen commentaar.

De Braziliaan Brito staat al vele jaren aan het roer van de brouwer. Hij zou in de loop van volgend jaar stoppen als CEO, en dan een zitje opnemen in het bestuur.

AB InBev zou ook kijken naar externe kandidaten voor de functie. Het zou voor de zoektocht naar een opvolger de rekruteringsfirma Spencer Stuart ingeschakeld hebben.