Facebook verwijdert pagina Extinction Rebellion België wegens ‘aanzetten tot haat’

Facebook heeft de pagina ‘Extinction Rebellion België’ verwijderd, omdat een event van de klimaatactiegroep bestempeld wordt als ‘aanzetten tot haat’. Dat meldt de organisatie in een persbericht. ‘We weten niet waarom, er werd ons niet meegedeeld wat precies beledigend of aanstootgevend is aan de inhoud’, klinkt het.

De aanleiding om de pagina offline te halen zou een event geweest zijn dat op 23 februari 2020 gemaakt werd voor een betoging voor vrouwenrechten in Brussel. Facebook heeft het evenement aanzien als ‘aanzetten tot haat’ en heeft de pagina daarom verwijderd. ‘We weten niet waarom dit event als aanzetten tot haat gerapporteerd werd. Er werd ons niet meegedeeld wat precies beledigend of aanstootgevend beschouwd werd aan de inhoud’, klinkt het bij Extinction Rebellion België.

De organisatie verwijt Facebook een gebrek aan transparantie omtrent de regels. ‘We letten er steeds op dat we aan alle standaarden voldoen. We hebben nooit, en zullen nooit, inhoud posten die aanzet tot haat, seksisme of racisme. Dit zijn centrale waarden binnen onze organisatie. Op basis van de beschikbare informatie begrijpen we niet waarom de pagina offline gehaald werd, we kunnen enkel concluderen dat dit erg lijkt op censuur’, aldus de organisatie.

Extinction Rebellion België roept Facebook dan ook op om de pagina opnieuw te activeren, om uit te leggen waarom deze geschorst werd en om geen vredevolle bewegingen meer te censureren.