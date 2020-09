Waarom Open VLD de N-VA liet vallen en voor Vivaldi gaat

Het heeft er alle schijn van dat we naar een Vivaldi-coalitie gaan, en niet naar een coalitie van N-VA en PS. In dat verhaal speelde Open VLD een cruciale rol. Waarom gaat die partij uiteindelijk liever in zee met socialisten, groenen en CD&V dan met N-VA?

Bart De Wever voelt zich bedrogen door de liberalen, en met name door Open VLD. N-VA zal straks hoogstwaarschijnlijk in de oppositie belanden en dat zit hem niet lekker. Hij heeft dat in hoge mate aan zichzelf te wijten.

