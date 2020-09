Normaal gezien betekent een rustdag in de Tour tijd voor een coffee ride en een persmomentje, maar dit jaar is de ritloze dag na week één van de Tour vooral een gelegenheid om iedereen nog eens te testen op corona. Oliver Naesen, Peter Sagan, Tiesj Benoot, André Greipel, Tadej Pogacar en ander schoon volk maakten hun opwachting. Pas op dinsdagochtend zal de Tourorganisatie evenwel de resultaten communiceren. Een en ander heeft te maken met de ‘valse positieven’. De voorbije weken hebben een paar renners positief getest, terwijl later bleek dat dit niet het geval was nadat de renners in kwestie al verwijderd waren uit de koers. “Ik heb niet echt schrik voor het resultaat”, reageerde Benoot. “We leven hier in onze bubbel en komen met heel weinig mensen in contact. Enkel in die bergetappes was het even slikken van die massa volk en zagen we ook mensen zonder mondmaskers. Dat is jammer, maar voor de rest vertoeven we hier in een bijzonder veilige omgeving. Het zou me echt verrassen als er plots veel renners en personeel positief zouden testen op corona.”