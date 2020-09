Navalni uit kunstmatige coma gehaald

De Russische oppositieleider Aleksej Navalni werd uit zijn kunstmatige coma gehaald. Hij reageert op verbale prikkels, meldt het ziekenhuis.

De toestand van de Kremlincriticus is verbeterd en daardoor kon zijn kunstmatige coma beëindigd worden. Ook de kunstmatige beademing wordt ‘geleidelijk aan’ losgekoppeld. ‘Het is nog te vroeg om de mogelijke langetermijneffecten van zijn ernstige vergiftiging in te schatten’, meldt het ziekenhuis in Berlijn waarheen Navalni is overgebracht. Vorige week meldden Duitse artsen dat Navalni vergiftigd werd met het zenuwgas novitsjok. Op dit moment kan hij al op verbale prikkels reageren.

Eerder vandaag meldde bondskanselier Angela Merkel dat ze het niet uitsluit dat er sancties volgen tegen Rusland, meer bepaald tegen een pijplijnproject voor de invoer van Russisch gas.

De 44-jarige Russische oppositieleider was op 20 augustus tijdens een vlucht van Siberië naar Moskou onwel geworden, waarop hij werd opgenomen in een Russisch ziekenhuis. Later werd hij op aandringen van zijn familie overgeplaatst naar het Berlijnse ziekenhuis Charité. Volgens de Duitse regering werd hij vergiftigd in Rusland door een neurotoxisch product van het type novitsjok.

De druk op Rusland wordt steeds groter, maar het land ontkent alle betrokkenheid en heeft Duitsland er zondag nog van beschuldigd te oordelen op basis van onvoldoende informatie.