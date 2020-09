Mediahuis mikt op overname NDC Mediagroep

Mediahuis, onder meer uitgever van De Standaard, NRC en De Telegraaf, is in vergaande gesprekken in verband met de overname van de Noord-Nederlandse uitgever NDC Mediagroep.

NDC is vooral bekend als eigenaar van drie regionale krantentitels. In volgorde van omvang van het abonneebestand gaat het om Dagblad van het Noorden, Leeuwarder Courant en sinds juli 2013 ook het Friesch Dagblad. NDC Mediagroep is het product van de fusie van Hazewinkel Pers en de Friese Pers en telt 550 werknemers en een omzet van 120 miljoen euro. In de groep zitten ook een aantal regionale weekbladen die in de provincies Friesland, Groningen en Drenthe uitgegeven worden.

De groep is in handen van FB Oranjewoud en JM Fonds. Mediahuis zegt in een korte mededeling dat het in vergaande gesprekken is in verband met de overname van NDC door Mediahuis maar dat het te vroeg is om uitspraken over de uitkomst te doen. Het gaat overigens om een gezamenlijke verklaring van Mediahuis en NDC.

Mediahuis is al in de regio actief met het Noordhollands Dagblad, voorheen onderdeel van Holland Media Combinatie (HMC). Als de overname van NDC lukt, zou er sprake zijn van een ruimschootse verdubbeling van het regionaal marktaandeel van Mediahuis dat in Nederland naast enkele grote landelijke publicaties (De Telegraaf, NRC en NRC Next) ook een reeks regionale kranten omvat zoals De Limburger, het Haarlems Dagblad, Leidsch Dagblad en de Gooi- en Eemlander.

Onder druk

NDC staat volgens berichten in de media el een tijdje onder druk. Zowel de advertentie-inkomsten als het abonneebestand neemt af. Zowel in 2017 als in 2018 leed het bedrijf verliezen. Eerder dit jaar moesten de stichtingen financieel bijspringen en helpen een reorganisatie te financieren. Daarbij was sprake van maximaal 120 arbeidsplaatsen op toen nog 600 arbeidsplaatsen.

Mediahuis nam eerder in dit coronajaar al uitgever Saint-Paul Luxembourg over. Mediahuis haalt een jaaromzet van circa 1 miljard euro en ontstond in 2013 door de fusie van uitgeefbelangen van het toenmalige Corelio met Concentra. De familie Thomas Leysen, bijgestaan door enkele partnerships, is de controlerende aandeelhouder.

Door de toegenomen schaal van Mediahuis heeft het de middelen om te digitaliseren en digitaal door te groeien. Bedrijfsonderdelen die toegevoegd worden profiteren mee van die schaal.