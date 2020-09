De excentrieke Japanse miljardair Masayoshi Son ligt onder vuur. Is hij écht de techgoeroe waarvoor hij zich uitgeeft, of eerder een ordinaire speculant?

Go big or go home. Dat is het levensmotto van de Japanse techmiljardair Masayoshi Son (62), die er door steeds meer investeerders van verdacht wordt achter de recente, spectaculaire koersopstoot te zitten ...