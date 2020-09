Philippe Gilbert bouwt na val in de Tour rustig op: “Het is vervelend, maar je moet vooruitkijken”

Philippe Gilbert (Lotto Soudal) blijft rustig verder de conditie opbouwen. Zaterdag zat hij een eerste keer op de fiets voor een rit van anderhalf uur, zondag deed hij een trainingstocht van bijna drie uur. “Ik hoop zo verder te bouwen en bekijk het dag per dag”, klinkt het.

Philippe Gilbert blijft niet bij de pakken zitten na z’n val en opgave in de Tour de France. De renner liep een gebroken knieschijf op, maar de breuk is minder erg dan twee jaar geleden toen hij in een ravijn duikelde in de Tour. Hij zit intussen alweer op de fiets en gaf in een interview met Europe 1, dat zijn team Lotto Soudal verspreidde aan de pers, een stand van zaken.

“Het gaat om een verticale breuk, minder erg dan in 2018, ik kan dus met de fiets rijden”, klonk het zondagavond bij de Franse radiozender. “Zaterdag ben ik herbegonnen. Ik probeer mijn conditie terug te vinden. Ik heb toen een tochtje gedaan van 1u30, naar de Col d’Eze, zondag zat ik 2u45 op de fiets, ook met een colletje onderweg, rustig aan met weinig pijn eigenlijk. Het doel is nu om rustig verder op te bouwen naar tochten van vijf, zes uur. Als de pijn na zes uur verdraaglijk is en mijn knie niet verdubbelt qua volume van de inspanning, dan kan ik stilaan weer aan competitie denken. Maar ik bekijk het dag per dag en kan nog niet zeggen wanneer dat is.”

“Uiteraard was ik ontgoocheld dat mijn Tour er zo snel op zat. Het is al een speciaal jaar, met alles rond Covid en de rare competitie. We moesten geduldig zijn om de competitie te hervatten. Ik trok met vertrouwen naar de Ronde van Frankrijk en dan eindigt die na 100 kilometer door een val, dat is vervelend, maar je moet vooruitkijken.”