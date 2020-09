In het Engelse Kesgrave, een randgemeente van de stad Ipswich, is een tiener zwaargewond geraakt bij een schietpartij. De dader, ook een tiener, is opgepakt.

Het incident deed zich voor in Kesgrave (Ipswich). De schietpartij gebeurde op weg naar school. Het slachotffer is per helikopter naar een ziekenhuis overgebracht.

De leeftijd van de gearresteerde tiener is niet meegedeeld. De politie is hem aan het verhoren.