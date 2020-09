Djokovic na diskwalificatie: ‘Hele situatie heeft me erg verdrietig gemaakt’

Novak Djokovic werd zondag gediskwalificeerd in de achtste finales van de US Open. De Servische nummer 1 van de wereld mepte een bal ongewild vol tegen een lijnrechter op het einde van de eerste set tegen de Spanjaard Pablo Carreño Busta (ATP 27). ‘Deze hele situatie heeft me erg verdrietig en leeg gemaakt’, reageerde Djokovic op Instagram.

Djokovic sloeg de bal gefrustreerd weg nadat hij zijn opslagspel had moeten inleveren, terwijl hij een game eerder drie setpunten had laten liggen. De vrouwelijke lijnrechter die op het strottenhoofd geraakt werd, viel met een gil op de grond. Na een lange discussie werd duidelijk dat het toernooi van de Serviër voorbij was. Het stond op dat moment 6-5 in het voordeel van Carreño Busta, die dus doorstoot naar de kwartfinales.

‘Ik heb gecheckt hoe het met de lijnrechtster is en de toernooileiding vertelde me dat ze zich godzijdank goed voelt’, reageerde de Servische veelwinnaar. ‘Het spijt me buitengewoon dat ik haar zoveel stress heb bezorgd. Wat betreft de diskwalificatie, moet ik naar mezelf kijken, aan mijn teleurstelling werken en dit alles omzetten in een les voor mijn groei en evolutie als speler en mens. Ik bied aan het toernooi en iedereen die ermee te maken heeft mijn excuses aan voor mijn gedrag. Ik ben erg dankbaar voor de steun van mijn team en familie en mijn fans die er altijd voor me zijn. Bedankt en het spijt me heel erg.’

Djokovic, in 2020 nog ongeslagen, was de grote favoriet voor de eindzege in New York. Hij won de US Open al drie keer in zijn carrière (2011, 2015 en 2018) en heeft 17 grandslamtitels op zijn palmares.