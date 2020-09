US OPEN. Naomi Osaka stoomt door naar kwartfinales

Naomi Osaka heeft zich op de US Open zonder veel problemen geplaatst voor de kwartfinales. De Japanse nummer 9 van de wereld versloeg Anett Kontaveit (WTA 21) uit Estland in de achtste finales in twee sets: 6-3 en 6-4. De partij in het lege Arthur Ashe-stadion duurde 1 uur en 13 minuten.