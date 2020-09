Verdachte van steekpartij Birmingham opgepakt

Er is een verdachte gearresteerd in verband met de steekpartijen in de Engelse stad Birmingham. Bij de incidenten kwam zaterdag één man om het leven, en raakten zeven anderen gewond.

De verdachte is een 27-jarige man, die in Selly Oak omstreeks 05.00 uur Belgische tijd is opgepakt. Dat heeft de politie van de West Midlands maandag meegedeeld. Hij zou zich moeten verantwoorden voor moord en zeven moordpogingen.

De politie heeft naar eigen zeggen bewakingscamera’s en tips van de bevolking gebruikt om dit resultaat te bereiken.

De steekpartijen gebeurden tussen 00.30 uur en 2.20 uur lokale tijd (01.30 uur en 3.20 uur Belgische tijd), op vier verschillende plaatsen in het stadscentrum. De man die maandag gearresteerd is zou de enige verantwoordelijke zijn voor al deze incidenten.

Het is nog onduidelijk wat het motief is voor de steekincidenten. De politie beschikt volgens Britse media nog niet over aanwijzingen dat sprake is van een terreurdaad of van geweld tussen criminele bendes.