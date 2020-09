Minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) wil meer schoolbussen inzetten

Minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) onderzoekt hoe autobus- en autocarbedrijven ingezet kunnen worden voor het woon-schoolverkeer. Door de coronapandemie zijn veel scholieren overgestapt op de fiets, maar de VAB vraagt zich wel af of dat zo blijft wanneer het slechter weer wordt.

Minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) heeft de opdracht gegeven ‘te onderzoeken in welke mate de autobus- en autocarbedrijven kunnen ingezet worden voor het woon-schoolverkeer om zodoende extra capaciteit te krijgen aan bussen en buschauffeurs. Hierover is er een overleg met De Lijn en FBAA (Belgische Federatie van Autocar en Autobusondernemers, nvdr.).’

De opdracht is een antwoord op de verwachting van VAB dat veel jongeren die nu nog voor de fiets kiezen na 25 oktober, bij de omschakeling naar het winteruur, opnieuw zullen kiezen voor de auto of het openbaar vervoer. De organisatie riep De Lijn daarom op om tegen dan samen met scholen, gemeenten en steden een aangepast aanbod uit te werken. Een andere suggestie is dat scholen zelf een schoolbus inleggen of vervangend vervoer regelen. Peeters zoekt nu dus uit wat mogelijk is.

Zes op tien met de fiets naar school

VAB vreesde aanvankelijk dat veel scholieren die vroeger - voor de coronacrisis - met de bus of tram naar school gingen, nu opnieuw met de auto naar school gebracht zouden worden. Maar uit een enquête van VAB bij 5.500 respondenten blijkt nu dat veel jongeren de overstap naar de fiets hebben gemaakt. 30 procent van de middelbareschooljongeren die normaal het openbaar vervoer gebruiken, is overgestapt op de fiets, 16 procent wordt nu met de auto gebracht en 44 procent blijft het openbaar vervoer gebruiken.

Door die omschakeling is de fiets nu het meestgebruikte vervoermiddel voor jongeren om naar de middelbare school te gaan. Vroeger ging 44 procent met de fiets, nu 59 procent. Het aandeel openbaar vervoer valt terug van 47 procent naar 24 procent. Het aandeel jongeren dat te voet naar school gaat, blijft stabiel op 12 procent.

Door de sterke toename van het aantal fietsers naar secundaire scholen, roept VAB steden en gemeenten ook op om aandacht te hebben voor de veiligheid voor fietsers, zowel op de routes naar school als aan de schoolpoort. ‘Zowel de nieuwe fietsers als de automobilisten moeten aan deze nieuwe situatie van nog meer fietsers richting secundaire scholen wennen’, luidt het.