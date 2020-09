Smet over aanval op brandweer: ‘Jongeren moeten meteen sanctie voelen’

De Brusselse staatssecretaris bevoegd voor de brandweer Pascal Smet (one.brussels-SP.A) noemt het geweld tegen de Brusselse brandweer ‘absoluut onaanvaardbaar’. De daders moeten volgens hem veel sneller gestraft worden dan nu het geval is.

Dat zegt Smet maandagmorgen in een gesprek in De Ochtend op Radio 1. Dit weekend werd de brandweer bij een interventie in de Marollen aangevallen door jongeren. Smet wijst erop dat dit in de eindejaarsperiode al vaker het geval is, maar dat het fenomeen zich nu dus ook in de zomer voor doet. ‘Op 100.000 interventies zijn er 13 waarbij fysiek geweld gebruikt wordt. Het is dus niet zo dat in Brussel alles verkeerd loopt, maar we hebben net als andere Europese steden problemen.’

Als oplossing voor het probleem pleit hij voor een ‘ketenaanpak’, waarbij zowel de leerkrachten, straathoekwerkers als politieagenten worden ingeschakeld om een vertrouwensband op te bouwen, en snel een signaal te geven als het verkeerd gaat. De jongeren zullen ook zelf benaderd worden. ‘We zullen in de wijken gaan om jongeren uit te leggen wat de brandweer doet, en ze daarvoor respect laten opbrengen. We zullen ook kijken wat andere Europese steden doen. Dat willen we al snel doen.’

Maar ook een repressieve aanpak is volgens Smet nodig. ‘De traagheid van het gerecht helpt niet’, aldus de staatssecretaris. ‘We moeten heel snel optreden, zodat de jongeren meteen sancties voelen, niet twee drie jaar later.’ Volgens Smet moet dat ‘bij wijze van spreken de dag zelf, of de volgende dag voelen’.

‘Sterk signaal’

De brandweer kondigde aan een klacht te zullen indienen en benadrukte dat er een ‘sterk signaal’ moet worden gegeven. Korpschef Michel Goovaerts vraagt zich in Het Laatste Nieuws af waar de ouders van de betrokken jongeren zijn. ‘Zij zijn toch ook verantwoordelijk voor hun kinderen’, klinkt het.