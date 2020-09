Ook les op zaterdag om achterstand in te halen

Vanaf 19 oktober krijgen de Vlaamse scholen geld om ook in het weekend of in de ‘kleine’ vakanties bijles te ­organiseren.

Een echt goed zicht op de leerachterstand die kinderen opgelopen hebben door corona hebben we nog niet, maar dát die er is, staat buiten kijf. Minister Ben Weyts haalt nu het ‘grote geschut’ boven voor extra ­begeleiding op maat. Concreet krijgen de middelbare scholen financiële steun om speciale trajecten te organiseren na de gewone lesuren, in het weekend of in de herfst-, kerst- of krokus­vakantie. De Vlaamse ­regering maakt daar 9 miljoen euro voor vrij. De scholen zelf krijgen per groepje van zeven leerlingen 125 euro per vier uur. Ze hebben tot eind september de tijd om een aanvraag in te dienen, waarna de ‘bijlessen’ gegeven kunnen worden tussen 19 oktober en 19 februari. De prioriteit gaat naar leerlingen die nu in het tweede, vierde, zesde of zevende middelbaar zitten, omdat zij vorig schooljaar het minst fysiek naar de les konden. Sommigen waren zelfs zes maanden niet meer in de school. ‘De klassenraad zal in de meeste scholen in het ­begin van het schooljaar samen­komen’, zegt de woordvoerder van Weyts. ‘Zo krijgen ze een ruimer beeld van de leerprestaties van een kind en kunnen ze nagaan of ze de ­achterstand kunnen wegwerken via het gewone aanbod of dat een extra traject nodig is.’

Gratis en vrijwillig

Het project ligt in het verlengde van de zomerscholen in juli en ­augustus waar zo’n 10.000 leerlingen aan deelnamen. De focus zou nu wel volledig liggen op het wegwerken van de leerachterstand. Er wordt dus geen tijd vrijgemaakt voor sport en spelletjes. De extra lessen zijn ook nu gratis en kunnen niet verplicht worden.

Ook de begeleiders – leerkrachten, leerlingenbegeleiders … – werken op vrijwillige basis, tegen een kleine vergoeding.