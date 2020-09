Wachtrij bij studentenpsycholoog neemt toe: bijna twee derde meer bezoeken in 5 jaar tijd

Het aantal studenten dat langs ging bij een studentenpsycholoog is de afgelopen vijf jaar met 63 procent gestegen. In het academiejaar 2018 - 2019 ging het om 15.613 studenten, tegenover 9.553 vijf jaar eerder.

Vlaams parlementslid Brecht Warnez (CD&V) vroeg de cijfers op. ‘De wachtrijen bij studentenpsychologen worden steeds groter. Elke student moet recht hebben op vijf sessies bij de psycholoog en er moet verder in online hulp en zelfhulp geïnvesteerd worden’, vraagt Warnez voor de aanvang van het nieuwe academiejaar.

In Vlaanderen is elke hogeschool en universiteit verplicht om studenten activiteiten van medische en psychologische dienstverlening aan te bieden. Overal worden groepsactiviteiten aangeboden, al blijft de deelname daaraan door studenten eerder beperkt. Dit is anders bij de individuele psychologische hulpverlening, schetst Brecht Warnez.

In het academiejaar 2018-2019 brachten 15.613 studenten één of meerdere bezoeken aan de studentenpsycholoog. Dit is een stijging van 63 procent ten opzichte van 2014-2015, met toen 9.553 studenten. De Erasmushogeschool Brussel en LUCA School of Arts bieden geen eigen psychologische of psychotherapeutische consultaties aan en zitten niet in deze cijfers.

‘Taboe doorbroken’

Warnez ziet een combinatie twee factoren voor het stijgend aantal bezoeken bij studentenpsychologen. ‘Universiteiten en hogescholen werken sterk sensibiliserend rond het mentaal welzijn van studenten. Het taboe wordt hierdoor doorbroken. Verder is er een steeds stijgende druk op studenten, denk aan de sociale media maar ook de algemene sterkere prestatiedruk in de maatschappij.’

Met de CD&V-jongeren pleit Warnez ervoor dat elke student recht heeft op vijf consultaties op jaarbasis bij studentenpsychologen. In elke universiteit en hogeschool moeten voldoende psychologen of therapeuten aanwezig zijn om elke student binnen de twee weken een afspraak te kunnen garanderen.

Ze vragen daarom aan minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) om meer middelen te voorzien voor de studentenvoorzieningen en vast te leggen dat die enkel voor psychologische dienstverlening worden aangewend.