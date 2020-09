Consternatie op US Open: Novak Djokovic gediskwalificeerd nadat hij ongewild lijnrechter raakt

Novak Djokovic (33) is zondag gediskwalificeerd in de achtste finales van de US Open. De Servische nummer 1 van de wereld mepte een bal ongewild vol tegen een lijnrechter op het einde van de eerste set tegen de Spanjaard Pablo Carreno Busta (ATP 27).

Djokovic sloeg de bal gefrustreerd weg nadat hij zijn opslagspel had moeten inleveren, terwijl hij een game eerder drie setpunten had laten liggen. De vrouwelijke lijnrechter die op het strottenhoofd geraakt werd, viel met een gil op de grond. Na een lange discussie werd duidelijk dat het toernooi van de Serviër voorbij was: diskwalificatie. Conform het reglement verliest hij ook het prijzengeld en ATP-punten die hij in New York had verdiend.

Novak Djokovic raakt een lijnrechter en wordt gediskwalificeerd! Einde #USOpen voor Djokovic. pic.twitter.com/ZkNMmDH61y — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) September 6, 2020

Het was duidelijk ongewild, zoals beelden uit andere hoeken ook tonen:

Esta es la imagen que han visto los jueces para DESCALIFICAR a Djokovic tras golpear a una juez de linea en la tráquea pic.twitter.com/2HvlogxRSm — Carrusel Deportivo (@carrusel) September 6, 2020

Enkele minuten voor het incident was Djokovic nog gevallen, waarna hij werd verzorgd aan zijn linkerschouder.

Kans voor Goffin?

Het stond op dat moment 6-5 in het voordeel van Carreno Busta, die dus doorstoot naar de kwartfinales. Daarin wordt David Goffin (ATP 10) mogelijk de tegenstander van de Spanjaard. Maar dan moet Belgiës nummer 1 later op de avond wel de Canadees Denis Shapovalov (ATP 17) uitschakelen.

Grote favoriet

Djokovic, in 2020 nog ongeslagen, was de grote favoriet voor de eindzege in New York. Hij won de US Open al drie keer in zijn carrière (2011, 2015 en 2018) en heeft 17 grandslamtitels op zijn palmares. Door zijn wangedrag kan hij geen grandslamtitel inlopen op Roger Federer (20 grandslamtitels) en Rafael Nadal (19), afwezig op Flushing Meadows.