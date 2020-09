Met Operatie Nachtwacht wil Bart De Wever het drugsgeweld de kop indrukken. Maar wat daarna? Gerecht en federale recherche lijken te vechten tegen de bierkaai, en komen daarbij vele handen tekort.

Als middelvinger naar de politie kan het tellen: wanneer ‘Operatie Nachtwacht’ begint om 23 uur ’s avonds, dan slaan de schutters toe om 22 uur in plaats van midden in de nacht. Voor de negende keer in ...