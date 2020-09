Politie Hongkong bestookt demonstranten met pepperspray

De politie heeft pepperspray afgevuurd op demonstranten in Hongkong tijdens protesten tegen het uitstellen van de verkiezingen en de Chinese veiligheidswet.

De officiële reden voor het uitstel van de parlementsverkiezingen is het coronavirus. Dat besluit is een klap voor de pro-democratiebeweging, die had gehoopt op een historische meerderheid. In de Wetgevende Raad, zoals het parlement van Hongkong heet, wordt de helft van de leden verkozen en de andere helft benoemd. De benoemde leden gelden doorgaans als pro-Chinees.

Zeker twee vooraanstaande activisten, Figo Chan van de groep Civil Human Rights Front en democratie-activist Leung Kwok-hung, behoren tot de 90 mensen die werden opgepakt.

Sinds de autoriteiten de nationale veiligheidswet hebben opgenomen, zijn de spanningen sterk toegenomen in Hongkong. De politie had gewaarschuwd de oproerpolitie in grote aantallen te zullen ontplooien. Manifestanten die niet uiteen wilden gaan, werden bestookt met pepperspray.

Volgens de politie hadden de manifestanten een wet op de openbare orde en bepalingen tegen het coronavirus overtreden.

De verkiezingen zouden de eerste zijn geweest sinds China in juni de omstreden veiligheidswet voor Hongkong aannam. Volgens critici is het doel van die wet om een einde te maken aan de aparte status van de voormalige Britse kroonkolonie, die in principe een eigen parlement, vrijemarkteconomie en een onafhankelijke rechterlijke macht heeft. De regering van Hongkong beweert dat er geen politiek motief schuilgaat achter het uitstellen van de verkiezingen.