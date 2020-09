Brussels burgemeester Close eist hard optreden in Marollenwijk

‘Niets rechtvaardigt het beschadigen van open van openbare voorzieningen of het aanvallen van brandweerlui’, aldus Philippe Close.

De stad Brussel dient een klacht in en zal zich ook burgerlijke partij stellen voor de schade aan een crèche na de incidenten in de Marollenwijk. Daar hadden vandalen de voorbije avonden schade veroorzaakt. Zo werd er onder meer het raam van een crèche vernield. Burgemeester Philippe Close (PS) wil dat er hard wordt opgetreden tegen de daders, maar wil niet dat de buurtbewoners daaronder lijden.

Twee avonden op rij was het onrustig in de Brusselse Marollenwijk. In de nacht van vrijdag op zaterdag werden twee meerderjarigen korte tijd administratief aangehouden omdat ze keet schopten. Daarop volgend werden twee minderjarigen opgepakt in verband met het vandaliseren van vier politiewagens. Zaterdagavond werd de brandweer bekogeld met molotovcocktails nadat de brandweer ter plaatse was moeten komen omdat vandalen vuilnisbakken en een bestelwagen in brand hadden gestoken.

De schade is weliswaar beperkt gebleven tot een gesneuvelde ruit bij een crèche. Maar volgens burgemeester Close ‘rechtvaardigt niets het beschadigen van openbare voorzieningen, zoals een crèche of het aanvallen van brandweerlui’.

Close is niet van plan om bijeenkomsten te verbieden, zoals de burgemeester van Molenbeek eerder deed, maar hij wil wel dat er een krachtig antwoordt komt op de vandalenstreken. ‘We willen de meerderheid van de bevolking van de wijk niet stigmatiseren of straffen’, aldus Close. “Het is een minderheid die incidenten veroorzaken. Tegen hen moet er streng opgetreden worden. Negen op de tien keren vinden we ze ook en ik hoop dat het gerecht hen vastberaden aanpakt’, klinkt het zondag.

N-VA en CD&V willen de discussie ook op het niveau van het Brussels Gewest voeren. N-VA-parlementslid Mathias Vanden Borre pleit ervoor dat geweld tegen hulpdiensten een absolute prioriteit wordt in het nieuwe gewestelijke veiligheidsplan. Bianca Debaets (CD&V) vraagt dan weer dat de commissie Binnenlandse Zaken van het Brussels parlement dringend wordt bijeengeroepen.