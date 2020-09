Zoektocht naar overlevende van explosie Beiroet stopgezet

De hulpdiensten hebben hun zoektocht in de ruïne van een gebouw in de Libanese hoofdstad Beiroet stopgezet, zonder nog mensen te hebben gevonden. Afgelopen week was de hoop gerezen dat er nog een overlevende onder het puin zou liggen.

Chileense en Libanese reddingsteams waren op zoek in het puin van een oud gebouw dat was ingestort door de ontploffing in de haven van Beiroet op 4 augustus. Donderdag was de hoop ontstaan dat er nog een overlevende onder het puin lag, nadat een speurhond een teken van leven had gevonden onder het puin van het gebouw in Gemmayze.

‘Er is niets meer’, zei zondag de directeur van operaties bij de Libanese civiele bescherming, George Abou Moussa, op de vraag of nog zoekoperaties zullen plaatsvinden op de site. ‘Er was geen overlevende, geen dode.’

Zaterdagavond had Francesco Lermanda, die het Chileense reddingsteam leidt, gezegd dat er geen teken van leven is gevonden onder het puin.

Bij de explosie vielen een maand geleden honderden dodelijke slachtoffers en werd een groot deel van de stad verwoest.