Sloveense dubbelslag in Tour: Pogacar wint Pyreneeënrit, Roglic pakt geel

Tadej Pogacar won in Laruns de negende rit in de Tour. De Sloveen van UAE Team Emirates won de tweede Pyreneeën de sprint van een vijftal. Primoz Roglic werd tweede en pakte de leiderstrui over van Afame Yates. Morgen is het rustdag.

Thomas De Gendt probeerde meteen na de start een vlucht op te zetten maar zowat het hele peloton wilde mee. En dat spelletje bleef héél lang duren: Marc Hirschi, Nicolas Roche, Julian Alaphilippe, Dan Martin, Matteo Trentin, wereldkampioen Mads Pedersen en de Belgen Tiesj Benoot, Tim Declercq, Greg Van Avermaet en Oliver Naesen: wat ze ook probeerden, niemand kreeg een vrijgeleide.

Op 100 km van de finish leek het toch te gebeuren, toen een zestal met onder meer Cavagna en Benoot een kloofje sloeg. Helaas: het bleef samen tot aan de start van de Col de la Hourcère (1ste categorie). Ook daar bleef het tempo moordend, maar er kon zich toch een twaalftal losrukken, met onder meer Wout van Aert en Thibaut Pinot.

Marc Hirschi (Sunweb) ging echter solo en achter hem vormde zich een achtervolgende groep met het Groupama-FDJ-duo David Gaudu en Sébastien Reichanbach, Lennard Kamna (Bora-hansgrohe), Daniel Martinez (EF Pro Cycling), Nicolas Castroviejo (Ineos), Davide Formolo (UAE Team Emirates), Omar Fraile (Astana) en Warren Barguil (Arkéa-Samsic). Op de Col du Soudet (op 75 km van de finish) had Hirschi meer dan twee minuten voorsprong op de groep (zonder Reichenbach, die afhaakte in de afdaling), en drie op het peloton, onder aanvoering van Jumbo-Visma.

Hirschi bleef zijn voorsprong vergroten en de achtervolgers werden ingerekend door het peloton. De Zwitser begon aan de beklimming van de slotklim, de Col de Marie Blanque (7,7 km aan 8,6 %), met drie minuten voorsprong. Op 2,5 kilometer van de top ging demarreerde Tadej Pogacar. Alleen Primoz Roglic, Mikel Landa, Richie Porte en Egan Bernal konden volgen. Bernal en opnieuw Pojacar probeerden, tevergeefs. Hirschi hield aan de top achttien seconden over op Roglic, die vijf bonificatieseconden pakte, al bracht hij bijna Pojacar (derde en twee seconden boni) ten val. In de afdaling hield Hirschi stand maar in laatste vlakke kilometers naar de finish werd hij alsnog gegrepen. Pogacar won de sprint, voor Roglic, die de gele trui overneemt van Adam Yates. Hirschi werd nog derde.