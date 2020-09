MR pusht Wilmès als premier, en krijgt steun van Ecolo

De MR vindt dat Sophie Wilmès in de ‘16’ moet blijven. ‘In een moeilijke periode heeft ze haar functie constructief en interessant vervuld’, zegt Ecolo-covoorzitster Rajae Maouane.

Volgende week barst de strijd om het premierschap los. De enige reden dat preformateur Egbert Lachaert (Open VLD) nog een week verleningen speelt met copreformateur Conner Rousseau is dat de knoop rond het premierschap nog niet is doorgehakt.

De Franstalige liberalen gooien alvast alles in de strijd voor een verlening van Sophie Wilmès in de Zestien. ‘In elk ander land ter wereld zou er zelfs geen discussie zijn over het behoud van Sophie Wilmès als eerste minister’, zei MR-voorzitter Geoges-Louis Bouchez vanmorgen op RTL. ‘In de opiniepeilingen is zij met grote voorsprong de populairste langs Franstalige kant. Het zou goed zijn om af en toe de bevolking te volgen.’ Hij wijst er ook nog op dat de linkse parlementsleden de meerderheid zouden uitmaken in Vivaldiconstructie. ‘Er moeten dus garanties zijn voor de liberalen dat hun beleidskeuzes gehoord worden.’

MR-ondervoorzitter Jean-Luc Crucke brak vanmorgen in De Zevende Dag ook al een lans voor een verlengd mandaat voor de eerste vrouwelijk premier van ons land. Een argument waar Ecolo ook niet ongevoelig voor is. ‘Er is genoeg talent bij de Groen en Ecolo aanwezig om een premier te leveren. Indien er consensus kan zijn over een groene premier, willen we die graag leveren’, verklaarde Ecolo-covoorzitster Rajae Maouane.

Maar zij ziet ook Wilmès zitten in de ‘16’. ‘In een moeilijke periode heeft ze haar functie constructief en interessant vervuld. Hier is een feministe aan het woord: het is goed om meer vrouwen op verantwoordelijke functie te hebben. We zien dat landen die door een vrouw bestuurd worden, beter uit de crisis geraken’, merkte ze nog op.

Maar ook PS-voorzitter Paul Magnette is uitdrukkelijk kandidaat om de Vivaldiregering te leiden. En zijn Nederlandstalige collega Conner Rousseau beklemtoonde vanmorgen in ‘De Zevende Dag’ op Eén nog dat de premier normaal gezien uit de grootste politieke familie komt, zonder echter veto’s te stellen tegen andere kandidaten.

Hoewel de Vlaamse liberalen zich gedeisd houden, is het een publiek geheim dat Alexander De Croo zich warm loop om de Vivaldicoalitie te leiden. Wat voor hem pleit, is dat de laatste drie premiers Franstalig waren - Elio Di Rupo, Charles Michel en Sophie Wilmès - en dat de Vlaamse ondervertegenwoordiging in de coalitie op die manier kan gecompenseerd worden. De liberalen zijn de op een na grootste familie.

Ook CD&V schuift (nog) niemand naar voren. Voorzitter Joachim Coens gaf al wel meermaals aan dat zijn partij ‘perfect geplaatst is om de synthese te maken.’ De naam van vicepremier Koen Geens valt daarbij wel eens, maar verschillende Vivaldipartners twijfelen of hij voldoende de vernieuwing van het project zal kunnen uitstralen. ‘Wij zijn een zeer verantwoordelijke partij. De totaliteit van het plaatje is belangrijk voor ons. We moeten zien dat we herkenbaar zijn op zaken die er voor ons er toe doen’, zei Coens daarover zaterdagochtend nog op Radio 1.

Aan het naar voren schuiven van kandidaten voor het premierschap hangt natuurlijk ook een strategisch kantje. Als je een kandidaat hebt, kan je die ook altijd terug trekken, maar dan zullen de andere partijen op een of andere manier daarvoor een prijs moeten betalen.

In deze video leggen we u het de woordenschat van deze regeringsvorming uit: