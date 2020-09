De Wever overweegt voorzitter te blijven: ‘Ben boos en heb niet veel zin om bijltje nu neer te leggen’

N-VA-voorzitter Bart De Wever houdt de optie open om in het najaar nog eens een verlengstuk te breien aan het voorzitterschap.

In het najaar vinden bij N-VA opnieuw voorzittersverkiezingen plaats. Bart De Wever, die de partij al leidt sinds 2004, sloot vanmiddag in het VTM-nieuws niet uit dat hij nog wat langer voorzitter blijft van de Vlaams-Nationalisten. ‘Ik zal intern met onze mensen bekijken hoe we ons gaan opstellen. Ik ben een stuk op het schaakbord.’ Daarbij laat hij uitdrukkelijk de optie open dat hij de partij zal blijven leiden. ‘De optie dat ik verder doe is er. Ik ben boos en heb niet veel zin om het bijltje nu neer te leggen.’

N-VA gaat een heel uitdagende periode tegemoet. Of zoals De Wever het omschrijft. ‘We zitten met N-VA in de piepzak.’ Voor de partij dreigt een erg moeilijke spreidstand. De Vlaamse regering leiden en tegelijk federaal oppositievoeren tegen de twee partijen - Open VLD en CD&V - waarmee die Vlaamse regering wordt gevormd.

De Vlaamse regering, met minister-president Jan Jambon (N-VA) als uithangbord, heeft in zijn eerste jaar nog geen potten gebroken. Zelfs binnen N-VA wordt erkend dat de Vlaamse regering een tandje moet bijsteken. Maar dat belooft niet gemakkelijk te worden. Met iemand als viceminister-president Bart Somers (Open VLD) probeerde de liberalen al eigen kleur te geven aan het regeerakkoord - denk maar aan de rel rond de praktijktesten - en het risico bestaat dat dat alleen maar erger wordt.

De Wever laat ook geen spaander heen van de Vlaamse liberalen. ‘Lachaert heeft mij vanaf dag één gesaboteerd’. In De Zevende Dag werd de liberale voorzitter ook al weggezet als de schoothond van MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez. Maar ook voor CD&V is hij niet mals. ‘Die gaan een grote ontgoocheling tegemoet. Gaat die partij nu echt opnieuw marchanderen over abortus en dat deze club een staatshervorming zou onderhandelen zou mij sterk verbazen.’

‘Gelukkig is het Vlaamse regeerakkoord met zijn 300 bladzijden erg gedetailleerd uitgeschreven’, zegt hij nog. ‘Maar we zullen nog moeten proeven wat er aan politiek loyauteit overblijft.’ Minister-president Jambon heeft gisteren al gezegd dat hij zijn coalitiepartners expliciet zal vragen om hun engagement te bevestigen zodra de Vivaldiregering van start gaat. Tuurlijk gaan die ja zeggen, maar enkel de praktijk zal uitwijzen wat die Vlaamse regering nog vermag.