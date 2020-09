Bij CCC Team kunnen ze geen beroep doen op Greg Van Avermaet in de 55e editie van Tirreno-Adriatico. De olympische kampioen, eindlaureaat van 2016 van deze Italiaanse rittenkoers, vertoeft immers in de Tour de France. CCC Team vertrekt maandag zonder uitgesproken kopman in Lido di Camaiore. Het doel is om te gaan voor etappewinst. Dit met een ploeg waarbij iedereen zijn kans mag gaan.

“Ons eerste doel is zonder meer gaan voor ritwinst, iedereen mag bij ons zijn kans gaan. Wij starten met zeven vrijbuiters. We gaan onze tactiek niet wijzigen. Sinds de start van het seizoen hebben we een zeer offensieve ingesteldheid. Wel die lijn trekken we verder door. Ook in Tirreno-Adriatico”, meldt sportdirecteur Valerio Piva.

“Wij hebben geen favoriet voor de eindwinst in onze rangen. Daarom laat ik iedereen de vrijheid om mee te gaan met elke ontsnapping en zo een mooi resultaat bijeen te fietsen. De individuele tijdrit op de slotdag moet wel iets worden voor Joey Rosskopf. Hij is daarin onze specialist, ook al was hij wat op de sukkel met een kleine verkoudheid. Rosskopf komt net uit de Ronde van Poitou-Charentes en de Nouvelle Aquitaine. Wat betreft de bergritten kijk ik uit naar onze Spanjaard Victor de la Parte. Kan hij daar uitpakken dan zit een mooi resultaat in de algemene klassering er best wel in. En voor hem is het ook een goede aanloop met wat volgt in de Ronde van Italië”, verduidelijkt Valerio Piva.

Bij CCC Team vertrekt maandag slechts een Belg. Nathan Van Hooydonck die volgend seizoen aan de slag gaat bij Team Jumbo-Visma.

Foto: Photo News

Maarten Wynants start als wegkapitein bij Jumbo-Visma

Team Jumbo-Visma rekent in Tirreno-Adriatico, in afwezigheid van Primoz Roglic die de Tour de France rijdt, op Pascal Eenkhoorn, die onlangs nog de slotetappe van de Coppi e Bartali op zijn naam wist te schrijven. Maarten Wynants is de kapitein van het geel-zwarte schip. Hij leidt de dans op de wegen tussen Lido di Camaiore en San Bendedetto Del Tronto.

“Het is zo raar die Tirreno-Adriatico tijdens de Tour de France”, meldt Maarten Wynants. “Ik ben wel blij dat ik nog eens kan deelnemen aan een rittenkoers over acht dagen. Ik hernam na de lockdown in de Strade Bianche. Dat werd alvast geen succes voor mij. Ik gaf er op. Daarna volgde de Ronde van Tsjechië en daar voelde ik mijn conditie gestaag aan wel groeien. In Dwars door het Hageland werd ik 23e. Ik kijk dan ook uit naar wat nu komt. Zeker in opbouw naar wat volgt met de Gooikse Pijl en het Belgisch kampioenschap. We zitten in Tirreno-Adriatico omzeggens met een vrijbuitersploeg. Pascal Eenkhoorn is sterk bezig en won onlangs nog in Italië. Jos van Emden kan wat uitrichten in de tijdrit. Mike Teunissen maakt zijn rentree na een lange revalidatie. Het zal kijken worden van dag tot dag.”

Vorige week kwam het bericht binnen dat Maarten Wynants zijn loopbaan beëindigd na Parijs-Roubaix van 2021. “Echt aftellen is er voor mij nu nog niet bij. Ik ben aan het focussen op wat de komende maanden moet gebeuren. Er wachten ons nog een pak mooie klassiekers en daarin willen we met de ploeg ons ook wel laten opmerken”, vervolgt Maarten Wynants. “Vanaf maandag moet ik ons team sturen in Tirreno-Adriatico. Het is een typische editie van deze rittenkoers met bijvoorbeeld de aankomst op de Sassotetto.”

Lotto Soudal wil renners attractief zien koersen

Lotto Soudal levert met Kobe Goossens, Nikolas Maes en Florian Vermeersch drie Belgen af in Tirreno-Adriatico. Vermeersch kan een vooraanstaande rol spelen in de sprinten en individuele tijdrit na zijn 5e plaats in het Belgisch kampioenschap van Koksijde. Voor Kobe Goossens is het na de Strade Bianche en de Ronde van Lombardije zijn derde WorldTour-koers.

“Wij willen in Tirreno-Adriatico vooral attractief koersen. Voor Kobe Goossens is deze rittenkoers vooral een verdere kennismaking met de WordlTour-wedstrijden. Het wordt kijken hoe ver hij kan komen in zo’n kleine ronde en hoe alles verloopt. Met Adam Hagen kunnen we dag per dag het klassement bekijken. Matthew Holmes is ook sterk. In de Tour Down Under kaapte hij de slotetappe weg met finish op Willunga Hill”, meldt sportdirecteur Frederik Willems.

“Voor de vlakke ritten, die de eerste dagen geprogrammeerd staan, reken ik op Florian Vermeersch. Hij werd niet voor niets 4e in de Brussels Cycling Classic. Ook voor de individuele tijdrit moet hij zijn streng kunnen trekken.”

Het is een typische Tirreno-Adriatico. Zij het wel nu over acht in plaats van zeven dagen en geen ploegentijdrit op de eerste dag. “Tirreno-Adriatico is vooral een lastige wedstrijd. Nu komt daar nog een etappe extra bij. We gaan het geheel van dag tot dag bekijken. Voor het eindklassement gaan we Adam Hagen naar voor schuiven. Het is raar dat we nu tijdens de Tour de France deze Tirreno-Adriatico rijden. Het is trouwens een compleet raar jaar. Dat zag je ook al met een Milaan-Sanremo en Strade Bianche die in de hitte gereden werden. Normaal heb je die koersen begin maart. Nu was dat in het eerste gedeelte van augustus. Trouwens de klassiekers moeten er ook nog aan komen. In welk weer gaan we die afhaspelen? Maar eerst Tirreno-Adriatico waar we starten zonder druk maar wel met de intentie om iets te laten zien.”