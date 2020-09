De aanslagen op de redactie van Charlie Hebdo en de Joodse supermarkt begin 2015 hebben Frankrijk veel littekens bezorgd. Vijf jaar na de feiten startte deze week het proces over die aanslagen. Het zijn de handlangers van de daders die terechtstaan. De terroristen zelf, de broers Kouachi en Amédy Coulibaly, stierven zoals ze het gepland hadden: door politiekogels. In bovenstaande video maken we een reconstructie van drie dagen terreur.

Er kwamen zeventien mensen om het leven, onder wie cartoonisten, journalisten, politieagenten en gewone burgers. Het proces zelf zal meer dan twee maanden duren, onder de veertien medeplichtigen zijn ook twee Belgen: Michel Catino en Metin Karasular. Drie van de handlangers vluchtten vlak voor de aanslagen naar Syrië en zijn spoorloos.

Het is nog altijd niet duidelijk wie precies achter de aanslagen zat. Al-Qaeda eiste de aanval al snel op, maar Coulibaly zelf zei dat hij tot IS behoorde. Het is ook niet duidelijk of alle medeplichtigen al gevat zijn. Op die vragen hoopt Frankrijk een antwoord te krijgen, op een proces dat zal duren tot 10 november.