Conner Rousseau: ‘Normaal komt de premier uit de grootste familie’

SP.A-voorzitter Conner Rousseau noemde het in ‘De Zevende Dag’ op Eén logisch dat Paul Magnette (PS) premier zou worden, maar ‘wij hebben geen veto’s’. ‘Waarom niet Sophie Wilmès’, zegt MR-ondervoorzitter Jean-Marc Crucke. Bart De Wever (N-VA) waarschuwde voor een ‘majeur probleem’ in de federale regering.

‘There is no way back’, aldus copreformateur Conner Rousseau vanmiddag in De Zevende Dag. De SP.A-voorzitter heeft duidelijk meer geloof in een goede afloop dan CD&V-voorzitter Joachim Coens (CD&V) zaterdag op Radio 1. ’Het is belangrijk om de komende dagen eerst nog een paar belangrijke knopen door te hakken en dan de figuur aanduiden die de ploeg gaat leiden. Tegen 11 september moet duidelijk worden wie formateur wordt.’

De vraag wie de volgende premier wordt, zal volgende week domineren. Rousseau hield een pleidooi voor Magnette ‘omdat het logisch is dat de premier uit de grootste familie komt.’ Maar hij stelt daarbij geen veto’s. MR- ondervoorzitter Jean-Luc Crucke schoof op zijn beurt dan weer Sophie Wilmès naar voren nadat voorzitter George-Louis Bouchez dat ook al deed. ‘Een Vlaming na drie Franstaligen is één oplossing’, zei hij. ‘Maar je hebt ook nog iemand als Sophie Wilmès, een jonge vrouw. Daar is de bevolking ook gevoelig voor en ze heeft de crisis erg goed geleid. Zij is een van de drie oplossingen.’

Die ‘derde oplossing ‘ is huidig Open VLD-vicepremier Alexander De Croo. Over een CD&V-er als premier is in hoofde van Crucke geen sprake meer.

‘Mijn favoriete coalitie’

Rousseau bestempelde de regering die nu in de maak was als zijn favoriete coalitie. ‘Voor ons telt de inhoud, maar wij hebben altijd een paarsgroene voorkeur gehad’, zei hij. Iets wat N-VA-voorzitter Bart De Wever meteen in twijfel trok. ‘Ik denk niet dat paarsgroen zijn voorkeur genoot, maar in functie van de uitkomst wordt het verhaal altijd herschreven.’

De Wever die er ook nog fijntjes op wees dat in Europa enkel in Letland, Estland, Roemenië en Luxemburg de grootste partij aan de kant wordt geschoven. ‘Ik kan dit geen democratie meer noemen.’ Dat deze regering een meerderheid heeft van 87 op 150 zetels, luidt de eenvoudige repliek van Rousseau en Crucke.

De Wever zegt dat hij Magnette niet veel te verwijten heeft. ‘Ik denk oprecht dat hij paarsgeel wou maken. Maar je kan een Franstalige linkse partij ook niet verwijten om Franstalig en links te zijn.’ Zijn ontgoocheling richt hij vooral op Lachaert. ‘Voor Gewendolyn Rutten mocht paarsgroen niet, maar voor Alexander De Croo blijkbaar wel.’ Lachaert is volgens hem het schoothondje van Bouchez.

‘We zitten in de piepzak’

Maar ook die andere partner in de Vlaamse regering, CD&V, krijgt het te verduren. ‘Die gaan een grote ontgoocheling tegemoet. Gaat die partij nu echt opnieuw marchanderen over abortus en gaat deze club een staatshervorming onderhandelen, dat zou mij sterk verbazen.’

Hij moet toegeven dat N-VA in een heel lastig parket zit nu de Vlaamse regeringspartners Open VLD en CD&V zonder N-VA in een federale regering stappen. Wat gaat dat doen met de slagkracht van de Vlaamse regering, de regering die N-VA leidt. ‘Dat is een majeur probleem, gelukkig hebben we een erg gedetailleerd regeerakkoord. Maar we zullen nog moeten proeven wat er aan politiek loyauteit overblijft.’

‘Ik ben nog niet moe gestreden’, antwoordde De Wever nog of hij voorzitter blijft. ‘Maar je moet ook niet flauw doen. We zitten in een heel moeilijke situatie. We zitten in de piepzak.’