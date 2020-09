Brandweer na molotovcocktails in Brusselse Marollen: ‘Vervolgen als brandstichting of poging doodslag’

In de Brusselse wijk de Marollen werden zaterdagavond vier molotovcocktails richting opgeroepen brandweerlui gegooid. De Brusselse brandweer vraagt nu een ‘sterk signaal’.

In de Wasserijstraat en Nieuwland in de Brusselse Marollen zijn zaterdagavond vuilbakken en een bestelwagen in brand gestoken. De brandweer kwam rond 21.30 uur ter plaatse, maar kreeg vier molotovcocktails naar zich gegooid.

Er raakten geen brandweerlui gewond en ook de wagens van de brandweer liepen geen schade op. ‘Er is wel een molotovcocktail ontploft op drie à vier meter van onze mensen’, verklaarde woordvoerder Walter Derieuw van de Brusselse brandweer zondagmorgen. ‘Er werd een beroep gedaan op de politie om de toestand te verzekeren.’ De agenten dreven een groep van een dertigtal personen uiteen, maar het is onduidelijk of er arrestaties werden verricht.

De Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (DBDMH) gaat nu een klacht indienen en zich indien mogelijk burgerlijke partij stellen. Uit politieonderzoek zal moeten blijken of de brandweer in een hinderlaag werd gelokt. Toen brandweerlui bij een interventie in Molenbeek eind augustus met flessen werd bekogeld, waren daar al vermoedens van.

‘Onze mannen en vrouwen op het terrein hopen dat er een sterk signaal wordt gegeven’, verklaarde Walter Derieuw. ‘Het is misschien opportuun om deze daden aan te duiden als criminele daden en ze bijvoorbeeld te vervolgen als zijnde nachtelijke brandstichting en bendevorming of poging doodslag’.

Als zou blijken dat de daders de bedoeling hadden om de staat te destabiliseren, dan is volgens Derieuw misschien zelfs een kwalificatie als terreurfeiten op zijn plaats. Hij voegde er nog aan toe dat de brandweer verwacht dat alles in het werk wordt gesteld om de daders te identificeren en dat deze daadwerkelijk worden vervolgd.