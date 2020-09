Opmerkelijke beelden vanop de Boryspil-luchthaven in het Oekraïense Kiev. Een ongeduldige vrouw was het wachten in een vliegtuig beu en besloot om de nooddeur van het toestel te openen, zodat ze een luchtje kon scheppen op de vleugel. Daar bleef ze een tijdje vertoeven tot ze aangemaand werd door een stewardess om zich terug in het vliegtuig te begeven.