US OPEN. Dominic Thiem bereikt achtste finales na zege tegen Marin Cilic

Dominic Thiem heeft zich zaterdag geplaatst voor de achtste finales van de US Open, door in vier sets af te rekenen met voormalig toernooiwinnaar Marin Cilic (ATP 38). De Oostenrijkse nummer drie van de wereld won in New York met 6-2, 6-2, 3-6 en 6-3 van de Kroaat.

Australian Open-finalist Thiem had bijna 2,5 uur nodig voor zijn overwinning tegen Cilic, die in 2014 de titel won in New York. Thiem is op Flushing Meadows het tweede reekshoofd.

In de strijd om de kwartfinales neemt de 27-jarige Oostenrijker het op tegen het Canadese toptalent Felix Auger-Aliassime (ATP 21), die de Fransman Corentin Moutet (ATP 77) met 6-1, 6-0 en 6-4 geen kans gaf.