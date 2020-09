Opnieuw erg onrustig in Brusselse Marollen: jongeren bekogelen brandweer met molotovcocktail

Voor de tweede avond op rij is het erg onrustig in de Brusselse wijk de Marollen. In de buurt van Nieuwland escaleerde de situatie zaterdagavond rond 21.30 uur nadat de politie opgeroepen werd voor een incident.

Een aantal jongeren had er de ruiten van een crèche ingegooid. Daarop kwam de politie ter plaatse en liep een en ander uit de hand. De jongeren staken vuilnisbakken in brand en toen de brandweer ter plaatse kwam, kreeg die een molotovcocktail toegeworpen. Intussen zijn de kleine brandjes geblust en is de politie overgegaan tot arrestaties. Hoeveel mensen zijn opgepakt, is nog niet duidelijk.

Ook vrijdag was het onrustig in de buurt, toen werden vier mensen opgepakt bij verschillende incidenten, zo bevestigde de woordvoerder van de politiezone Brussel-Elsene. Jongeren gooiden onder meer stenen naar politievoertuigen.